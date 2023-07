Ratatan fullfinansiert på mindre enn en time på Kickstarter

Mange fryktet at vi ikke ville få se flere spesielle spill som Patapon og Loco Roco igjen da PlayStation bekreftet at de i praksis la ned Japan Studio i 2021, men Patapon-skaperen Hiroyuki Kotani kunngjorde kort tid etter at han skulle starte et nytt studio og at de jobbet med noe som lignet veldig på rytme-actionspillet. For to uker siden presenterte Ratata Arts det som kalles Ratatan, og avslørte at det ville bli et Kickstarter-prosjekt. Noen fryktet at dette betydde at spillet aldri ville bli en realitet. Det er ingen grunn til å bekymre seg for det.

Ratatan sin Kickstarter har nå startet, og det tok mindre enn en time før prosjektet var fullfinansiert. Faktisk er den åndelige etterfølgeren til Patapon allerede nær ved å doble målet i skrivende stund, så du være sikker på at vi får det på både PC og "moderne konsoller" en gang i fremtiden.

Ikke spesielt overraskende når spilltraileren nedenfor gjør det klart at vi kan glede oss til en veldig kul presentasjon og en blanding av Patapons gameplay med roguelike-elementer (altså at deler vil av spillet vil endre seg hver gang du mislykkes) en gang i fremtiden.