Ratatan ser ut til å være en verdig etterfølger til Patapon

HQ

Til tross for at det aldri ble noen kommersiell hit, vet vi at det er mange som husker den finurlige PSP-hiten Patapon (og oppfølgerne) fra 2007 med glede. Senere i år er skaperen Hiroyuki Kotani tilbake med en slags åndelig oppfølger kalt Ratatan.

Under gårsdagens ID@Xbox Showcase fikk vi endelig se litt gameplay fra dette merkelige spillet, som støtter co-op for opptil fire personer og denne gangen også inkluderer roguelike-elementer. Akkurat som i Patapon står rytmebasert gameplay på menyen, og du kan nå sjekke det ut i videoen nedenfor.

Vær forberedt på å sitte med leppene trukket opp til ørene i et bredt glis, for Ratatan ser så nydelig ut. det vil bli utgitt senere i år for PC, PlayStation, Switch og Xbox.