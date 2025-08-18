Ratatan vil debutere i tidlig tilgang i september

HQ

Mange av oss håpet å kunne spille Ratatan allerede, ettersom spillet opprinnelig hadde en Early Access-lanseringsdato satt til 25. juli. Utvikleren Ratata Arts bestemte seg imidlertid for at de trengte mer tid til å sikre at spillet var i riktig tilstand og på riktig sted, og utsatte spillet på ubestemt tid.

Dette har siden endret seg, og nå har Ratata Arts avslørt den nye lanseringsdatoen for Ratatan. Satt til å ankomme i Early Access 19. september, blir vi fortalt at dette vil se "reisen som begynte på Kickstarter endelig komme til liv på Steam."

For de som er usikre på hva Ratatan er, så er det en åndelig etterfølger til Patapon og beskrives som et "rhythm roguelike actionspill som kombinerer rytmespill og side-scrolling action". I hovedsak kan du forvente å kjempe mot tonnevis av fiender mens du lander angrep og bevegelser i takt med rytmen.