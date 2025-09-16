Ratatans veikart frem til våren 2026 har blitt avslørt

HQ

Senere denne uken, 18. september for å være nøyaktig, debuterer Ratatan i en Early Access-tilstand. Nærmere bestemt vil lanseringen skje klokken 16:00 BST/17:00 CEST, og ettersom dette bare vil være begynnelsen for spillet, har utvikleren Ratata Arts lagt ut veikartet for den nærmeste fremtiden.

Til å begynne med vil den første fasen av veikartet ta oss frem til slutten av oktober, hvor vi kan forvente Super Fever ferdigheter, ytterligere Ratatan oppgraderinger, Cobun hodeplagg, en automatisk optimaliseringsknapp, tilfeldige hendelser, UI / UX-forbedringer, mens vi til og med blir bedt om å "forberede oss på det kommende mørket ..."

Etterpå, frem til slutten av desember, vil det være Dark Ratatan kamper, nye scenarier, mer Ratakaruta, nye sjeldenhetsnivåer, nye scenetriks og gimmicks, itemisering av Decorunes, flere UI / UX-forbedringer, og også en merknad om å forvente "nedstigningen av mørket Ratatan!"

Til slutt, frem til våren 2026, vil det være "???? kamper", en ny verden, flere Ratakaruta, kjæledyr, prestasjoner, konsollstøtte, UI/UX-forbedringer og en tur "til det hinsidige!"

Sjekk ut hele veikartet for den nærmeste fremtiden til Ratatan nedenfor.