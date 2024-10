Ratchet og Sackboy bekreftet for Lego Horizon Adventures på Nintendo Switch

HQ

I sommer ble Lego Horizon Adventures kunngjort, et Lego-spill som utspiller seg i verdenen til Horizon - som overraskende nok kommer til Switch i tillegg til PC og PlayStation. Men spillet kommer også med DLC som inneholder antrekk med PlayStation-legender som Ratchet og Sackboy, og mange har lurt på om disse også vil dukke opp på Switch.

Og svaret på det spørsmålet er gledelig nok ja. Australske Nintendo har nå oppdatert sine nettsider med informasjon om spillet og DLC-pakken Digital Deluxe Edition Content som selges for 15 australske dollar (tilsvarer omtrent €9/£8), men som også kan kjøpes sammen med spillet for en litt lavere totalkostnad.

Dette betyr at vi vil kunne løpe rundt med disse to PlayStation-ikonene på en Nintendo-konsoll neste måned. Selv om dette er unikt, er det ikke første gang Switch-eiere har blitt introdusert for andre selskapers maskoter, ettersom DLC-pakken Halo Mash-up til Switch-versjonen av Minecraft også er tilgjengelig.

Vi kan også legge til at Sonys Freedom Wars kommer til Switch neste år i en forbedret versjon kalt Freedom Wars Remastered. Det ser ut til at Sony har myknet betraktelig når det gjelder sine egne serier for konkurrerende formater.

