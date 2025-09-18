HQ

Real Madrid-forsvareren Raul Asencio skal stilles for retten i Spania, tiltalt for å ha delt en seksuell video uten samtykke, ifølge en rettsavgjørelse fra Gran Canaria torsdag.

22-åringen, som spilte på ungdomslandslaget da den påståtte hendelsen fant sted i juni 2023, er anklaget for å ha vist et opptak til en venn etter å ha mottatt det fra lagkamerater. Påtalemyndigheten krever en fengselsstraff på to og et halvt år for brudd på privatlivets fred.

Raul Asencio stilles for retten i sak om påstått seksuell video Madrid, Spania - 04 23 2025: Raul Asencio under LaLiga EA SPORTS-kampen mellom lagene til Getafe CF og Real Madrid CF på Estadio Coliseum // Shutterstock

Tre andre ungdomsspillere fra Real Madrid vil også møte for dommeren, anklaget for å ha tatt opp og distribuert videoer med to unge kvinner, en av dem mindreårig, på en strandklubb på Gran Canaria. To av disse spillerne har siden forlatt klubben.

Asencio har nektet straffskyld, og uttalte tidligere i år at han ikke hadde gjort noe som krenket kvinners rettigheter, og at han kun var tiltalt for kortvarig å ha vist opptakene til en annen person. Saken utspiller seg på bakgrunn av den opphetede debatten om kvinners rettigheter i Spania etter Luis Rubiales-skandalen i 2023.