Raúl Castillo og Miles Gutierrez-Riley blir en del av rollebesetningen til Smile 2

Rollelisten til Smile 2 har nå blitt enda større, ettersom Raúl Castillo (Army of the Dead) og Miles Gutierrez-Riley (The Wilds) har signert for skrekkoppfølgeren.

HQ

Det er ennå ikke klart hvilke roller de to skal spille, men de slutter seg til den eksisterende rollelisten som inkluderer Kyle Gallner (Smile), Rosemarie DeWitt (The Staircase), Lukas Gage (The White Lotus), Dylan Gelula (Dream Scenario) og Naomi Scott (Power Rangers).

Smile 2 Filmen kommer etter planen på kino 18. oktober.

Takk, Deadline.