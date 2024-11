Raven og Marceline leder MultiVersus: Sesong 4

HQ

Det er nesten på tide for neste sesong av MultiVersus å gjøre sin ankomst. Den starter 12. november og løper i 10 uker frem til 21. januar, og med høytiden som utgjør en stor del av den tiden, lurer du kanskje på om det vil være et festlig tema for denne sesongen.

Selv om det utvilsomt vil være noen festlige elementer, ser det ut til at sesongens hovedtema er goth-jenter. Et innlegg på X bekrefter at de nye karakterene som vil bli med i kampen i sesong 4 vil inkludere Teen Titans ' Raven og Adventure Time's Marceline, to karakterer som sannsynligvis ville ha passet bedre for den skumle sesongen.

Uansett har vi ennå ikke sett karakterene i aksjon ennå, ettersom en full trailer for sesong 4 ikke vil slippe før senere i dag, men du kan se et glimt av hvordan de vil se ut i spillet takket være nøkkelbildet som brukes i X-innlegget.

Når det gjelder hva annet som vil bli inkludert i sesong 4 av MultiVersus, debuterer en ny Arena Mode der åtte lag vil delta og bare ett vil komme seirende ut. For å legge til dette, vil et nytt Samurai Jack-tema-kart komme, i tillegg til et Adventure Time, og det vil også være to nye kamppass som tilbyr flere nye antrekk og skinn.