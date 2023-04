HQ

Ravenbound er Systemic Reaction's nyeste venture - en nydelig åpen verden roguelite trekke på norrøn mytologi for å veve en overbevisende og utfordrende questline. Handlingen er lagt til Ávalt, og spillerne kommanderer et fartøy som vil forsøke å samle nok kraft fra den gravlagte gudlignende rasen kjent som Ellri for å utfordre Betrayer - en Ellri som vendte seg mot deres slag og spredte hat over hele verden.

For meg er denne historien der Ravenbound flyr høyest, med monumenter i spillet spilleren kan lese for å lære mer om spillets historie etter hvert som de skrider frem, og dialog, som raskt gjør det klart at dette fartøyet ikke er det første som forsøker å få ned Betrayer - og sannsynligvis ikke vil være det siste.

Landene i Ávalt er nydelige å se på, om ikke litt repeterende, mens du svever rundt i ravneform for å krysse kartet. Å kontrollere denne flygende modusen tar litt å bli vant til, men er et effektivt reisemiddel. Problemet kommer i form av Raven Towers - som trengs for å ta til himmelen - som rett og slett ikke er hyppige nok på kartet. Du får også en Raven's Talon for å hjelpe deg med å bevege deg rundt; et praktisk pisklignende verktøy som lar fartøyet svinge rundt som en viking Spider-Man.

Ravenbounds kamper er fartsfylte og hektiske, med en god blanding av fiender som spillerne kan utfordre seg selv med. Noen grupper av ødelagte mennesker tillater spilleren å fungere som en slags juggernaut, slugging det ut med de potensielle raiders til døden. Større, mer betydningsfulle fiender utfordrer spillerne med hit and run-taktikker som vil se deres nøye utformede fartøy møte en rask og permanent slutt.

Når vi snakker om spillets Roguelite-elementer, kommer disse inn i spill i form av kort, som påvirker karakteropprettelse, et fartøys statistikk og kampeffektivitet, og noen passive bonuser. Progresjonen mellom løpeturene kan føles liten, men den er definitivt der, spesielt når du finner ut av utfordringene og fordelene ved Ávalt på en mer strømlinjeformet måte. Dette gjør hvert forsøk, eller til og med vellykkede gjennomspillinger av Ravenbound, annerledes enn sist, og det er virkelig morsomt. Spesielt takedown før Betrayer, å finpusse på 'den beste' konstruksjonen for spillestilen din og ulidelig lete etter den igjen etter at ditt beste fartøy har falt, er en oppgave som er like morsom som den er frustrerende.

En ting som stikker seg ut er mana, valutaen du spiller kort med. Med visse uheldige bygg føles mana svært knapp, noe som etterlater spillere med en interessant konstruksjon planlagt, men ingen måte å oppnå det på. Noen karakteralternativer før spillet ender opp med å føles massivt bedre enn andre, og det presser også spillerne til å fullføre dårlige kampmøter for hatfylte kister (bygge opp sin egen hatstang) for å komme videre, og dette er et tveegget sverd.

Til tross for at jeg føler meg rikt tematisk passende, må jeg si: Jeg avskyr hatmekanikeren. Bygget opp ved å åpne kister fylt med hat - som bør være belønning for å fullføre møter - forblir hat til det renses, for eksempel ved å fullføre en grav, og er ærlig talt latterlig vanskelig å bli kvitt. Hat kveler et fartøys kortruller og styrker fiender - det er kreativitetens bane i Ravenbound. Selv om det er et argument for å planlegge nøye og forsiktig lage en konstruksjon for å unngå hat, kan dette bare gjøres så mye i et spill basert på tilfeldige loot rolls - det må være et element av å søke etter bedre kort, og det føles rart å bli straffet for det.

Dette bringer tankene til et større problem: Ravenbounds verden er nesten for åpen og for fri. I tillegg til hovedhistorien, er det helt opp til spillerens skjønn å takle oppdrag og fiender for å styrke seg. Selv om dette er en tiltalende gimmick i begynnelsen, kan Ávalt raskt føles rotete og overveldende, mens du kjemper etter bedre utstyr mens fartøyets hat spinner ut av kontroll.

Alt i alt er Ravenbound et morsomt spill, og en forfriskende, om ikke ekstrem, ta på hack and slash action sjangeren. Den åpne verdenen er nydelig og lorerik, kampene er lynraske, og roguelite-elementene, selv om de ikke er perfekte, har et seriøst potensial.