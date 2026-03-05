Ravenloft topper listen over nye Dungeons & Dragons-produkter for 2026

HQ

Vi er i ferd med å avslutte årets første kvartal, og det er på tide å finne ut hva 2026 har i vente for oss når det gjelder eventyr i verdens mest berømte rollespill. Etter det tvungne strategiskiftet på slutten av fjoråret ser det ut til at både Wizards of the Coast og Hasbro bygger det analoge comebacket for Dungeons & Dragons, og det har de gjort ved å presentere sin kjøreplan for store deler av dette året.

Under GAMA-arrangementet (The Tabletop Game Association) i Louisville, Kentucky, presenterte Senior Vice President Dan Ayoub de nye kosttilskuddene, add-ons og det nye sesongsystemet for franchiseutgivelser. Med de store bokutgivelsene som en rød tråd skal disse "sesongene" brukes til å skape miljøer der spillerne kan møtes rundt ulike temaer, og til å skape og forsterke en følelse av fellesskap rundt spillet.

Veikartet begynner allerede i april, når Skrekksesongen knyttet til Skrekkens domener begynner, og sammenfaller med utgivelsen av boken Ravenloft: The Horrors Within den 16. juni. Dette tillegget vil gi spillerne flere valgmuligheter, for eksempel nye underklasser med skrekktema, arter, bakgrunner og mørke gaver. Det vil også inneholde innhold om Dark Lords og Domains of Terror, samt dusinvis av fryktinngytende Travellers of the Mists, inkludert potensielle allierte som den ikoniske Rudolph van Richten. I tillegg til dette lanseres også en ny Dungeon Master's Screen og en oppgradert Tarokka-kortstokk for å forbedre fortellingen og karakterskapingen i Ravenloft.

Til sommeren følger Season of Magic, knyttet til lanseringen av Arcana Unleashed, som utvider referansene for bruk av triks, trylleformularer og magiske ritualer, og eventyret Arcana Unleashed: Deadfall, som er nært knyttet til magi. Vi vil også få nye stavekortstokker knyttet til hver hovedklasse i spillet, et kjærkomment tilskudd etter en lang periode uten opptrykk. Til slutt er det annonsert en tredje sesong til høsten, kalt Season of Champions, som det ennå ikke er kjent noen ytterligere detaljer om.

For å gi disse sesongene mer energi, vil Wizards bringe tilbake D&D Encounters, et program i samarbeid med spesialforretninger som vil oppmuntre til live-spill og samfunnsdeltakelse, samt lansere støttesett.

Wizards beskriver utgivelsesplanen på tysk, fransk, italiensk og spansk for 2026

Wizards går mer i detalj for spillere i resten av verden, men med et spesielt fokus på Europa, har Wizards også kunngjort datoene for utgivelse av D&D-materiale oversatt til andre språk.

Heroes of the Borderlands Starter Set er det første som kommer (du kan lese vår anmeldelse her og se en video av innholdet) 24. mars. Det inneholder tre spillklare eventyr og alle elementene du trenger for å komme raskt i gang med ditt første D&D-eventyr.

Supplementene Forgotten Realms: Heroes of Faerûn og Forgotten Realms: Adventures in Faerûn vil bli lokalisert i løpet av sommeren, men den nøyaktige datoen er ennå ikke fastsatt.

Til slutt ser det ut til at vi ikke trenger å vente for lenge på å se materialet tilpasset andre regioner, ettersom det også er bekreftet at Ravenloft: The Horrors Within vil bli lokalisert til spansk, tysk, italiensk og fransk høsten 2026. Det ser ut til at dette året blir en flott tid for å bli med på D&D-hobbyen. Er du klar for å prøve det?