Det faktum at det nye actioneventyret Ravenlock er bygget for et yngre publikum er åpenbart helt fra starten. Med sin sjarmerende design og eventyrlignende layout er det lett å se hvordan barn og ungdom kan bli fortryllet, og sammen med den minimale utfordringen blir det enda tydeligere at utvikleren Cococucumber har til hensikt å underholde uten krav om utfordring. Selv for de eldre er det imidlertid en fin godbit her, og hvis lette eventyr er din greie, er sjansen stor for at Ravenlok vil appellere til deg.

Du tar på deg rollen som en liten jente (som du får navngi deg selv), og etter en kort prolog reiser du til et magisk land styrt av en ond dronning. Hvis premisset minner om Alice i Eventyrland, er det fordi spillet deler mye designtenkning og layout med den udødelige klassikeren. Det er en sunn blanding av sprø miljøer, teselskaper med kaniner og kortspillende mennesker, og det klarer virkelig å hamre hjem følelsen av å være i et magisk rike der alt er mulig.

Den strålende designen, og spesielt den fantastiske grafikken, forbedrer selvfølgelig opplevelsen til det ytterste, og akkurat som med studioets tidligere titler (Echo Generation, Riverbond), er det et blokkerende voxel-utseende som puster både enkelhet og finesse. Nivåene i seg selv er faktisk ganske små og forenklede i designet, men dette åpner igjen for mer detaljert arbeid der både forgrunner og bakgrunner får komme til liv.

Spillmessig blander Ravenlok en slankere versjon av pek-og-klikk-eventyr med direkte hack 'n' slash-action, og du vil veksle mellom å søke etter unike gjenstander og hamre på angrepsknappen som om det ikke er noen morgendag. Utfordringen er nesten ikke-eksisterende, og når det gjelder både gåter og kamper, vil du møte enklest mulig motstand. Du vil faktisk ta på deg mange sjefer og oppgradere arsenalet ditt med nye angrep, men generelt er det virkelig nok å trykke på X-knappen frenetisk for å oppnå suksess, og siden du også automatisk setter spillet på pause hver gang du bruker helseporsjoner eller kaster projeksjoner, trenger du sjelden å tenke raskt eller mestre vanskelige fingerbalanser.

Hvis utfordringen i Ravenlok er av den enklere typen, matcher du den med en spilletid som heller ikke krever for mye av deg. Jeg vil si at det tar mellom tre og fire timer å nå sluttkredittene, og da har du mest sannsynlig plukket opp et flertall, om ikke alle, av spillets såkalte prestasjoner. Hvis du er yngre og mer ukjent med spill generelt, kan du selvfølgelig presse ut en ekstra time eller to, men for det du vil formidle med din lineære saga, passer spillets lengde, struktur og presentasjon nesten perfekt i dette mindre formatet.

Musikken fortjener litt ekstra ros da den byr på noen fine toner under reisen. Et par melodisløyfer er uhyggelig fengende, og generelt holder lydsporet et veldig høyt nivå. Det er imidlertid litt synd at det generelle lydbildet ikke er av samme kvalitet. Karakterene er for eksempel ikke raffinert med sine egne stemmer, og sverdstøtene dine høres mer ut som våte sokker som kastes mot en sengeramme enn slipt stål som treffer målet. Det er selvfølgelig ikke noe som vil påvirke spillbarheten på noen måte, men når du maler en så fin eventyrverden å utforske, hadde det vært fint å ha et mer levende lydbilde å ta del i.

Til slutt er imidlertid Ravenlok et kort, men veldig hyggelig eventyr å tilbringe tid med, og hvis du har barn, kan dette være en flott tittel å oppdage sammen. Utfordringen er minimal, men atmosfæren er flott, og selv om det er noen feil i presentasjonen, sørger den korte spilletiden for at det dårlige aldri overskygger det positive. Dette er også et flott tillegg til Xbox Game Pass. Hvis du vil kaste deg inn i Eventyrland igjen, Ravenlok er vel verdt tiden din med sin sjarmerende galskap og geniale galskap.