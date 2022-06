Hemmeligheten bak enhver vellykket virksomhet er innovasjon og ambisjon. At man gjør noe nytt som legger konkurrentene bak. Du fokuserer ikke på det som har vært, ser ikke i bakspeilet. Her og nå er alt, men du jobber også hardt. Å slite dag og natt, til svetten pipler og man til slutt legger seg med blodsmak i munnen, og hvordan det er å gå rundt med blodsmak i munnen er også noe innbyggerne i den lille pittoreske landsbyen der Hildred og Percival starter sine bedrifter skal få erfare. Paret ankommer, laster av koffertene og åpner dørene til de to etterlengtede etablissementene, en restaurant og en skredderstue.

Og snart er lukten av nylaget mat i luften og gode ord om den dyktige skredderen brer seg i vinden. Fornøyde kunder går ut av tavernaen med fulle mager og tenker stille på hvordan det har seg at de aldri har spist så godt før. Noble damer og herrer forlater skredderstuen mer velkledd enn noen gang. Hildred og Percival, hva er egentlig deres hemmelighet?

Mennesker. Det er hemmeligheten, og da ikke bare i sammenheng med en dyktig fagperson og kokk, men at uvitende mennesker bokstavelig talt er grunnlaget for suksessen. Hver gang en person kommer til bakrommet hos Percival for å ta målene sine, setter han saksen i halsen på dem. Deretter klipper han av klærne deres og dumper liket ned i kjelleren der Hildred venter på ingrediensene til hennes populære kjøttpaier og saftige biffer.

Ravenous Devils forteller historien om en seriemorder og hans kone, som riktignok aldri myrder noen, men som tilbereder likene og serverer dem til intetanende kunder. Drivkraften deres? Riktom selvfølgelig, men sannsynligvis også en driv og et kick - avhengighet. Slik det vanligvis ser ut når det kommer til seriemordere, og det er like brutalt som det høres ut. Selv om estetikken er like sjarmerende som den er enkel, er det også en oppvisning av kaldblodige drap og ren slakt. Percival som overmanner ofrene sine og stikker dem i hjel, og Hildred som ved hjelp av en kjøttøks kutter lemmer og presser ferske lik inn i kjøttkverner og sveiver til det kun er kjøttdeig eller pølsefarse igjen. Kroppsdeler som deretter blandes med diverse ingredienser for å forsterke den gastronomiske opplevelsen.

I takt med at duoen tjener penger kan de også investere i bedre utstyr og flere oppskrifter, noe som gjør at Hildred senere i spillet kan supplere T-bonesteiken sin med poteter og tomatsalat eller servere pølsa sammen med speilegg. Jo bedre måltid, jo høyere utbytte og desto bedre oppgraderinger. Det samme gjelder Percival. Ved hjelp av klærne han har tatt fra ofrene sine, syr han nye plagg og stiller dem ut på mannekenger som potensielle kunder kan kjøpe. Med pengene kan han deretter oppgradere symaskinen sin eller kjøpe flere mannekenger. Hvis de ikke klarer å holde tritt med produksjonen, kommer misnøyen og inntektene faller, og på den måten fungerer Ravenous Devils akkurat som enhver forretningssimulator med pek-og-klikk-mekanikk. Det er mer eller mindre bare konseptet seriemord og matlaging i kombinasjon som utgjør forskjellen. Bad Vices Games har ikke funnet opp hjulet på nytt, de har bare videreutviklet det.

Men det hadde fort blitt kjedelig om det hele stoppet ved brutale drap og paioppskrifter. Noe mer må til. En historie, en bakgrunn og et formål. Den mystiske "J" begynner å sende brev til paret og han vet godt hva de gjør, hva slags virksomhet de driver med, men han er ikke ute etter å avsløre dem. I stedet begynner han å sende ordredrap. Han beskriver sine syke lyster, hvordan han elsker å spise menneskekjøtt og at han nå vil ha en smaksmeny servert, og klokken tikker.

Hver dag består av ti minutters spilling og det er om å gjøre å bruke disse på best mulig måte. I løpet av den tiden må du fylle lagrene dine, myrde, tilberede ingredienser, lage mat, servere, sy, dyrke og høste grønnsaker og rydde opp i åsteder. Jo lenger inn i spillet du kommer, med flere kunder og mer utfordrende bestillinger, jo mer stressende blir det, spesielt når presisjonen svikter - som når eggene ligger for nærme tomatene eller når jeg må plukke opp en mopp men i stedet ender med å gå ut døren. Siden du skal kontrollere begge karakterene er det også viktig å holde styr på hva den andre gjør til enhver tid. Du har mange baller i luften samtidig, men til syvende og sist handler det om forberedelser og timing. Ikke et sekund kan kastes bort på inaktivitet. Når dagen er over er det på tide å telle kronene og bruke dem på nødvendige oppgraderinger. Raskere symaskin, flere ovner, flere bord i restauranten, brennevin for å roe ned opprørte gjester og til og med en katt som kan fange mus, som også kan serveres til de intetanende kundene.

Ravenous Devils er et herlig lite indiespill som klarer å ta et velkjent og velprøvd konsept og gjøre det til noe helt eget. En fantastisk makaber blanding av Soulent Green og Sweeney Todd. Det er enkelt i utfordringen, og oppsettet kan absolutt føles litt monotont noen ganger, men utvikleren løser dette ved å stadig introdusere nye funksjoner og slenge inn et par overraskelser her og der. Slutten er imidlertid ganske svak, men veien dit er ekstremt underholdende og ubehagelig. Det er nemlug merkelig trivelig og groteskt på samme tid.