Ray-Ban Meta smartbriller blir dyrere, men også mer tilpassbare

Metas smartbriller er en greie, og nå har den siste iterasjonen kommet. De er mer tilpassbare, spesielt for folk som trenger linser med styrke, noe som betyr ganske mange av oss.

Meta og Ray-Ban-moderselskapet EssilorLuxottica har avslørt to nye innfatninger: Ray-Ban Meta Blayzer Optics og Scriber Optics. Startprisen er $ 499 per par, som rapportert av Engadget. Prisen inkluderer ikke reseptbelagte linser, som lett kan være $ 200- $ 300 eller mer.

Ifølge EssilorLuxottica har begge stilene noe slankere rammer, utskiftbare neseputer og justerbare templespisser slik at brukerne kan få en bedre passform. Og som "optikk" antyder, er de nye innfatningene også kompatible med et bredere utvalg av brilleglass, inkludert progressive glass og overgangsglass.

Blayzer-innfatningene er mer firkantede, mens Scriber-innfatningene er litt mer avrundede. Men begge kommer i en rekke farger, inkludert noen gjennomskinnelige stiler, og er tilgjengelige nå for forhåndsbestilling på Metas nettsted. De vil være i salg fra 14. april.

Nye funksjoner inkluderer ny oversettelsesstøtte for japansk, mandarin og arabisk. Og la oss ikke glemme Metas AI-aktiverte mat- og ernæringssporing. Meta AI kan også oppsummere lengre meldingstråder i stedet for bare å resitere en lang streng med meldinger i en gitt chat.