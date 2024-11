Raygun trekker seg fra breakdance-konkurranser

HQ

Det var noen virkelig interessante og fantastiske historier som kom ut under OL i Paris i sommer, men den mest minneverdige av dem alle var kanskje fiaskoen under breakdance-konkurransen. Rampelyset ble stjålet av Australias deltaker Dr. Rachel "Raygun" Gunn, som dukket opp og tok mange med storm med sin tolkende opptreden, en opptreden som førte til en hel haug med spørsmål og til og med avslørte konspirasjonsbeskyldninger. Det ser ut til at alle disse motreaksjonene nå har nådd Raygun, som har bestemt seg for å gi seg og legge danseskoene på hylla.

I følge ESPN dukket Gunn opp på radioprogrammet 2DayFM der hun nevnte: "Jeg kommer ikke til å konkurrere lenger, nei. Jeg skulle helt sikkert fortsette å konkurrere, men det virker veldig vanskelig for meg å gjøre det nå, å nærme meg en kamp. Ja, jeg danser fortsatt, og jeg bryter fortsatt. Men det er som i stua mi med partneren min. Det har vært veldig opprørende. Jeg hadde ingen kontroll over hvordan folk så meg eller hvem jeg var."

Selv om Raygun hadde bestemt seg for å fortsette å konkurrere, ville vi sannsynligvis aldri få se henne på en global scene igjen uansett, ettersom breakdance har blitt strøket fra det olympiske sommerprogrammet før det neste arrangementet i Los Angeles i 2028.

