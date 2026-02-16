HQ

Ubisoft ble grunnlagt av de fem Guillemot-brødrene i 1986, og ni år senere fikk de sitt første store gjennombrudd. På tampen av 3D-æraen var det overraskende nok et 2D-plattformspill, som imidlertid var teknisk veldig annerledes enn det man hadde sett på den tiden, og det inneholdt en liten, karismatisk figur uten armer eller ben, nemlig Rayman.

Rayman ble hovedsakelig skapt av designeren Michel Ancel og programmereren Frédéric Houde. Det første spillet var en lanseringstittel til den første PlayStation, som ble utgitt i september 1995, og det ble også utgitt samme år til Atari Jaguar og PC. Med litt hoderegning kan du regne ut at Rayman fylte 30 år i september i fjor, og i den anledning har Ubisoft, i samarbeid med retroekspertene hos Digital Eclipse, laget historien om det første Rayman-spillet med Rayman 30th Anniversary Edition.

Denne hyllesten til det opprinnelige Rayman inneholder fem spillbare versjoner av spillet for fem forskjellige plattformer, samt en spillbar prototype for SNES, som Michel Ancel og Frédéric Houde laget i 1992 da de presenterte spillet for Ubisoft.

Den ene delen av 30th Anniversary Edition er de fem spillene, og den andre er en grundig steg-for-steg-dokumentar. Gjennom en rekke intervjuer med Ancel, Houde, Ubisoft-sjef Yves Guillemot, animatør Alexandra Steible (nå Alexandra Ancel) og flere andre, får du mye spennende informasjon bak kulissene om tilblivelsen av spillet, hvorfor Rayman ser ut som han gjør, musikken i spillet, den innbitte kampen mellom Nintendo, Sega og den nye gutten i klassen, Sony, og mye annet. Du kan også se mange skissetegninger og kunstverk, og du kan lese en 85-siders designmanual laget av Ancel og Houde, som beskriver hele det første spillet i detalj, samt et estimat på hvor lang tid det ville ta å lage det, som var 58 uker. Denne dokumentardelen er virkelig interessant hvis du er nysgjerrig på hvordan spill ble laget for mer enn 30 år siden.

Den første delen er som nevnt de fem forskjellige versjonene av Rayman-spillet. De to første er Rayman for Atari Jaguar (1995), som var spillet som alle de andre versjonene var basert på, og Rayman for PlayStation (1995), som gjorde bruk av maskinens CD-ROM-stasjon, noe som var helt banebrytende på den tiden og inkluderte FMV-klippescener, noe Jaguar-versjonen ikke kunne ha ettersom den var kassettbasert.

Det tredje spillet er Rayman for PC/MS-DOS (1995), som er litt annerledes enn Jaguar- og PlayStation-versjonene. Denne jubileumsutgaven inneholder også mer enn 120 ekstra nivåer for PC-versjonen, laget av teamet bak spillet, andre Ubisoft-designere og dedikerte spillere ved hjelp av Rayman Designer-editoren, som Ubisoft lanserte for PC.

De to siste spillene er håndholdte versjoner. Det første er til Game Boy Color fra 2000, og selv om det var basert på historien fra originalen, var det et eget spill med sine egne unike nivåer og et litt annerledes gameplay. Det andre håndholdte spillet er Rayman Advance for Game Boy Advance fra 2001, som også er basert på det originale spillet, men det ble gjort en rekke endringer for å gjøre spillet enklere. Blant annet fikk Rayman mer helse, og sjefene ble lettere å beseire.

I disse 30-årsjubileumsutgavene av PlayStation- og PC-spillet er det mulig å bruke ulike modifikatorer for spillene. Det er også mulig å spille med ubegrenset antall liv, ubegrenset antall fortsettelser, og du kan låse opp alle nivåer og alle Raymans evner fra starten av. Alle spillene kan spilles med forskjellige CRT- eller LCD-filtre (avhengig av utgaven), med eller uten rammer, eller i det opprinnelige skjermforholdet, i fullskjerm eller widescreen. Det er til og med mulig å spole 15 sekunder tilbake i alle spillene og prøve en del på nytt hvis du har gått glipp av noe eller mislyktes med et hopp eller noe annet.

Selvfølgelig merker man at det originale Rayman begynner å dra på årene; vanskelighetsgraden kan være brutal (etter 2026-standard), men det holder fortsatt, og det er gøy å oppleve det igjen - og det ser fortsatt bra ut, det er ikke en eneste piksel som ikke er på sin plass i grafikken. Spesielt hvis du fjerner CRT/LCD-filtrene, fremstår pikselgrafikken knivskarp og vakker.

Det kan godt være at det på papiret står at det er fem Rayman-spill inkludert i 30th Anniversary Edition - og det ER det også - men noen av forskjellene mellom de ulike versjonene er så små at det utrente øyet vil ha problemer med å få øye på dem. Så man kan si at det i prinsippet bare er to spill som er inkludert, for det er bare Game Boy Color-versjonen som virkelig skiller seg ut, ettersom denne versjonen er noe annerledes enn de andre. Men det er likevel morsomt å se forskjellene som finnes mellom spillene fra de ulike plattformene. Det er imidlertid synd at det originale lydsporet ikke er med i alle spillene, ettersom det har blitt remastret til denne utgivelsen.

Som alltid med Digital Eclipse er dokumentardelen veldig godt gjennomført og forteller hele historien om Rayman, menneskene bak, de mange versjonene av spillet, og den forklarer også hvorfor Rayman ikke har armer eller ben. Digital Eclipse er etter hvert blitt eksperter på å lage slike spilldokumentarer, og de har tidligere gitt oss Atari 50: The Anniversary Celebration med historien om Atari og mer enn 100 klassiske spill fra selskapet, samt historien om både Karateka og legenden Jeff Minter. For meg var nok dokumentardelen den mest interessante delen av Rayman 30th Anniversary Edition.

Hvis du husker det originale Rayman og/eller er interessert i hvordan spillindustrien fungerte for 30 år siden, før den faktisk var en industri, men i stedet var drevet av lidenskap og entusiaster som bare ville lage noe kult, så er Rayman 30th Anniversary Edition en nydelig liten pakke som du kan få for under £18, noe som er en veldig god pris.

Etter å ha fått smaken på Rayman igjen i sin opprinnelige form, kan man bare drømme om at Ubisoft en dag vil lage en full nyinnspilling av denne utmerkede og vakre 2D-plattformklassikeren.