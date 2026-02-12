Rayman: 30th Anniversary Edition kunngjort av spillekspertene i Digital Eclipse

HQ

Rayman er et av de mange spillikonene som feiret 30 år i 2025, og mens Ubisoft lovet en ny tittel i horisonten, vil vi fra og med denne fredagen kunne glede oss over et digitalt museum basert på det originale spillet fra 1995 i en pakke laget av Digital Eclipse.

Tittelen vil inkludere det originale spillet, utgitt i 1995 for Atari Jaguar, samt de forskjellige versjonene, inkludert PlayStation-versjonen og de bærbare. I tillegg finnes det mange videoer og bilder som forklarer hvordan Michael Ancels maskot ble skapt, og til og med en spillbar prototype.

Rayman følger lignende utgivelser om Mortal Kombat, Tetris, Karateka, Llamasoft og Atari 50. Senest ga Digital Eclipse ut The Disney Afternoon Collection for Switch og Switch 2, med ekstra spill som Chip 'n Dale Rescue Rangers 2 og Bonkers.

Og det beste er at Rayman: 30th Anniversary Edition slippes fredag 13. februar i digitalt format.