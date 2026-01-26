Rayman 30th Anniversary Edition har fått aldersgrense i Australia

I løpet av helgen hørte vi rykter om at et nytt Rayman-spill var på vei. Med tanke på at Ubisoft i hovedsak trykket på tilbakestillingsknappen på hele selskapet i forrige uke, kom dette som noe av en overraskelse. Nå har vi imidlertid ytterligere bevis på at en klassisk maskot får sitt store comeback.

HQ

Som oppdaget av Gematsu, Rayman 30th Anniversary Edition har dukket opp på det australske rangeringstavlen. For øyeblikket er utvikleren og utgiveren oppført som Atari, med U&I Entertainment som søker om vurderingen. U&I Entertainment er selskapet som har brakt fysiske utgivelser av både Ubisoft og Atari-spill til oss tidligere, for eksempel The Rogue Prince of Persia.

Insider Gamings Tom Henderson sa at det neste Rayman-spillet ville være på vei raskere enn forventet, med at en nyinnspilling av Rayman Legends også i arbeid. Det er sannsynlig at det nye spillet han refererte til er denne 30-årsjubileumsgjenfortellingen av originalen, men i det minste får Rayman-fans noe snart.