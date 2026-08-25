Rayman danser Macarena i den nyeste presentasjonen av Rayman Legends: Retold

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Rayman Legends: Retold, den fullstendige nyinnspillingen av Rayman-spillet fra 2013 (det siste ordentlige spillet i Rayman-serien, fra Wii U-æraen), ble presentert på Gamescom Opening Night Live med avsløringen av et nytt musikalsk nivå.

Denne nyinnspillingen vil inneholde ny 3D-grafikk laget med Snowdrop-motoren, nytt historieinnhold, et sjette rike, cutscenes med stemmeskuespillere og fire nye musikalske baner. En av dem var allerede avslørt, «U Can't Touch This» av M.C. Hammer... og den andre ble kunngjort i dag: Macarena!

«Macarena», den ikoniske sangen av Los del Río – en spansk hit som ble kjent over hele verden på 1990-tallet – er valgt av Ubisoft Milan og Ubisoft Montpellier til « Rayman Legends Retold, og du kan høre deres versjon her:

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Rayman Legends Retold lanseres 1. oktober på PS5, Switch 2, Xbox Series X/S og PC. Selv om det originale spillet fremdeles er like bra som det var for 13 år siden, kan man ikke benekte at denne nyutgivelsen ser veldig, veldig bra ut.