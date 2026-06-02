Rayman Legends Retold annonsert; kommer 1. oktober

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Vi hadde hørt i flere måneder at teamet hos Ubisoft jobbet med noe nytt for Rayman, og at det nesten helt sikkert var en nyinnspilling av det første spillet. Det viste seg at disse ryktene bare var halvt sanne.

Under State of Play ble det avduket en trailer for Rayman Legends Retold, en helt ny versjon bygget fra bunnen av den klassiske plattformspilleren fra 2013 fra Ubisoft Montpellier. Denne 3D-versjonen gir dybde til karakterene og miljøene, samt det som ser ut til å være full stemmeskuespill for karakterene.

Rayman Legends Retold kommer 1. oktober på PC, Switch 2, PS5 og Xbox Series X/S til 39,99 euro. Ta en titt på traileren nedenfor, og følg med i kveld, for Rayman kan ha noen flere overraskelser på lur.