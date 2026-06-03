Rayman Legends Retold: Bisarre prioriteringer, men et sjarmerende spill

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For de fleste som hører "Rayman remake" setter i gang noen ganske spesifikke tankerekker. Kanskje Ubisoft vil gå helt tilbake til begynnelsen og reetablere seriens kjerneverdier? Det kan til og med være Rayman 2: The Great Escape, som sementerte karakterens status som et 3D-plattformspill?

Jeg vet ikke med deg, men instinktet mitt peker i hvert fall ikke mot en nyinnspilling av Rayman Legends, et spill som "bare" er 13 år gammelt, som kan spilles på moderne plattformer akkurat nå, og som takket være UbiArt Framework-grafikken ser like skarpt og lekkert ut i dag som det gjorde i 2013. Men det er akkurat det vi får...

Møt Rayman Legends Retold, en fullblods nyinnspilling av Rayman Legends, som kommer til en lavere pris på € 39,99 den 1. oktober på alle større plattformer, og som jeg nylig tilbrakte hele tre timer med å spille.

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Ja, det er den bisarre konteksten rundt dette prosjektet som kanskje gjør spillet en bjørnetjeneste, for det skal ikke et spesielt nysgjerrig eller kritisk sinn til for å stille seg selv - og andre - spørsmålet: "Hvorfor Legends"? Utviklerne hos Ubisoft Montpellier og Ubisoft Milan klarte ikke helt å svare på det, men hvis du kan se forbi den pinlige fordelingen av begrensede ressurser mens Ubisoft forsøker en markedsstrategisk helomvending, er det tross alt gode nyheter her.

Først og fremst; dette er Rayman Legends, og det betyr at det er et uendelig sjarmerende, stramt og nydelig 2D-plattformspill med mulighet for lokalt samarbeid for fire spillere, som oser av kreativ energi og ren, uforfalsket spilleglede. Alle disse kvalitetene er fortsatt til stede, og hvis du leter etter en unnskyldning for å gjenoppleve en absolutt klassiker, er dette akkurat det du trenger.

Så hva har endret seg? Vel, først og fremst er dette spillet ikke utviklet i UbiArt, men heller i Snowdrop, ja, Massives grafikkmotor som ble brukt til The Division og Star Wars Outlaws. Det betyr at den håndtegnede, særegne stilen her er byttet ut med 3D-modellering og et mer animert filmaktig utseende. Tenk på Illuminations filmer, og du er på god vei. Det høres kynisk ut, men heldigvis er den stiliserte estetikken beholdt, så spillet mister ikke gnisten eller sin egenart i den forstand. Spillet er med andre ord ganske vakkert å se på, og det til tross for at denne 3D-behandlingen via Snowdrop lett kan oppfattes som noe unødvendig, all den tid originalversjonen var så vakker i utgangspunktet.

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Så, kreditt for overgangen til 3D. Det er det ingen tvil om. Spesielt bakgrunnene har fått mer dybde, og det er tydelig at dette gir Ubisoft mulighet til å vise litt mer av sine grafiske muskler. Men den visuelle overhalingen innebærer også det som mildt sagt sannsynligvis blir en kontroversiell redesign av Rayman selv. Nei, det er ikke fullt så ille som den første versjonen av Sonic i filmstil, men Ubisoft har tydeligvis forsøkt å gjøre Rayman "kulere", selv om den faktiske karaktermodellen hans er litt dum å se på. Resultatet er... blandet, og det blir bare enda mer bisart fordi spillet nå har full stemmeskuespill. Så ja, disse virkelig sprø karakterene snakker nå med hverandre, og selv om jeg ikke ser bort fra muligheten for at karakterene kan utvikle seg eller uttrykke seg ytterligere, kan det diskuteres om full stemmeskuespill er den rette "passformen" her.

Det er nye nivåer, inkludert blant annet utrolig vakre og spektakulære drager som bærer deg fra verden til verden, noe som ytterligere bidrar til spillets allsidighet når det gjelder progresjon, og som jeg sa; resten av spillet føles "stramt som en tromme". Dette er ikke ment som noen slags unnskyldning for Legends Retold, men la oss bare si at dette spillet fortsatt er ... vel, seg selv, og det betyr at det føles helt strålende å spille helt til slutten.

Derfor likte jeg tiden min med Rayman Legends Retold, selv om jeg ikke er helt overbevist om at alt dette er strengt tatt nødvendig. 3D-konverteringen er ganske vakker; alt gikk jevnt og responsivt, og har beholdt fargene, kreativiteten og det spektakulære tempoet. Raymans nye design, og stemmen hans, vil nok splitte fansen, men jeg kommer uansett til å spille dette sammen med partneren min i oktober.