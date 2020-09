Rayman- og Beyond Good & Evil-skaperen slutter med spill

Du ser på Annonser

Michel Ancel er kjent som skaperen av Rayman og Beyond Good & Evil for oss som har kommet litt opp i årene, mens han i det siste har begynt å få et rykte på seg for å aldri gjøre ferdig spill som Beyond Good & Evil 2 og Wild. Det viser seg at han vil avslutte med sistnevnte.

Ancel har nemlig lagt ut en melding på Instagram hvor han skriver at den over 30 år lange karrieren i spillindustrien nå er over siden han i stedet skal dedikere tiden sin til dyr og naturreservat. Et ganske brått og interessant valg som helt sikkert får mange til å tro at både Beyond Good & Evil 2 og Wild nå er helt døde, men franskmannen sier at utviklerne i Ubisoft og Wild Sheep Studio allerede har jobbet med disse spillene uten han i flere måneder. Begge spillene skal visstnok vises igjen neste år, så det høres ut som om de fortsatt skal bli en realitet uten Ancel bak roret.