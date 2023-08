Rayman-DLCen får dato i Mario + Rabbids: Sparks of Hope-trailer

HQ

Ubisoft var som vanlig raskt ute med å kunngjøre fremtidsplanene for Mario + Rabbids: Sparks of Hope, så vi har lenge visst at Rayman ville slutte seg til Mario-figurene og Rabbids etter hvert. Vi visste bare ikke når. Frem til nå.

Nintendo og Ubisoft har sluppet en ny trailer som avsluttes med å kunngjøre at Mario + Rabbids: Sparks of Hope sin tredje og siste utvidelse, Rayman in the Phantom Show, kommer 30. august. Før denne informasjonen avsløres får vi se noen av de tingene vår lemmanglende venn kan gjøre når han prøver å bidra til å øke seertallene til Phantoms Opera Network Studio.