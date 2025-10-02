Gamereactor

Rayo Vallecano er tilbake i UEFA-turneringen etter 25 år

Rayo Vallecano innleder UEFA Conference League med en komfortabel seier mot Shkëndija (Nord-Makedonia).

HQ

Rayo Vallecano har vunnet en europeisk kamp for første gang på 25 år (ikke medregnet kvalifiseringskampene i fjor sommer). Klubben fra et arbeiderklassestrøk sør i Madrid, Rayo, beveger seg ofte mellom første- og andredivisjon i Spania, men forrige sesong hadde de en av sine beste sesonger de siste årene og endte på åttendeplass i LaLiga, noe som ga dem adgang til UEFA Conference League.

Fansen invaderte banen den dagen Rayo Vallecano bekreftet at de var kvalifisert til UEFA Conference League i mai i fjor, en kvalifisering de endelig sikret seg i august i fjor da de slo hviterussiske Neman 4-0.

I dag, på den første dagen av UEFA Conference League -ligafasen, har Rayo Vallecano gledet fansen med en komfortabel seier mot KF Shkëndija, en klubb fra Tetovo i Nord-Makedonia. Rayo hadde full kontroll på kampen, med kun ett skudd fra det makedonske laget mot 20 skudd fra det lokale laget. Unai López og Fran Pérez scoret i løpet av tre minutter i første omgang.

Første UEFA-kamp (og seier) siden 2000

Seieren har vært spesielt viktig for Rayo, en ydmyk klubb som bare hadde spilt i en europeisk turnering én gang tidligere: i UEFA-cupen i 2000/01-sesongen. Det året klarte de å nå kvartfinalen, der de tapte mot Alavés, en annen spansk klubb. Alavés nådde til slutt finalen, der de tapte mot Liverpool i det vi kjenner som Europa League.

De kommende turene for Vallecano-spillerne går til Sverige (mot BK Häcken), Slovakia (Slovan Bratislava) og Polen (Jagiellonia Białystok), og de får besøk av Drita fra Kosovo og en annen polsk klubb, Lech Poznań.

