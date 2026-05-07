Rayo Vallecano når finalen i Conference League med en episk finale: Spania vinner sin femte Champions League-plass

Rayo Vallecano har skrevet historie ved å kvalifisere seg til UEFA Conference League-finalen mot Aston Villa, etter å ha slått Strasbourg 1-0, 2-0 sammenlagt, med to mål av Alemão. Første finale for Rayo i historien, europeisk eller ikke, en enorm prestasjon for den ydmyke klubben i et nabolag sør for Madrid, med en brøkdel av budsjettene til Real Madrid eller Atlético de Madrid, men som konkurrerer nesten hvert år i den spanske toppdivisjonen ... og nå er 90 minutter unna et europeisk trofé.

Seieren deres veier ekstra tungt, og spesielt straffen som Batalla reddet i det 94. minutt. Selv om Strasbourg hadde scoret, kunne resultatet ha blitt det samme, men det at Strasbourg ikke scoret betyr at Spania har slått Tyskland i kampen om den ekstra Champions League-plassen neste sesong.

Takket være Rayo Vallecano vil de fem beste klubbene i ligaen i Spania kvalifisere seg til Champions League, den sjette vil gå til Europa League og den syvende til Europa League. Og Rayo, som for øyeblikket ligger på ellevteplass, vil også kvalifisere seg til Europa League neste sesong hvis de slår Crystal Palace i finalen.

Rayo Vallecano møter Crystal Palace, som slo Shakhtar Donetsk, i Conference League-finalen 27. mai.