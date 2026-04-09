Rayo Vallecano, Shakhtar, Mainz og Crystal Palace slår hardt til i kvartfinalene i Conference League

HQ

Den første kampen i kvartfinalene i Conference League kunne ha vært avgjørende: tre kamper endte 3-0 og den andre endte 2-0. Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz og Crystal Palace har tatt store steg mot semifinalen, men kan ikke slappe av ettersom alle fire skal spille borte neste uke.

Vil 16. april bli husket som comebackets kveld? Det er opp til Alkmaar, AEK Athen, Fiorentina og Strasbourg, som må overvinne store underskudd hvis de ønsker å være i semifinalen i slutten av måneden. Dette var resultatene av UEFA Conference League 9. april :



Rayo Vallecano 3-0 AEK Athen



Shakhtar Donetsk 3-0 AZ Alkmaar



Mainz 2-0 Strasbourg



Crystal Palace 3-0 Fiorentina



Conference League-kamper torsdag 16. april



AZ Alkmaar mot Shakhtar Donetsk - 18:45 CEST / 17:45 BST



Strasbourg mot Mainz - 21:00 CEST / 20:00 BST



Fiorentina mot Crystal Palace - 21:00 CEST / 20:00 BST



AEK Athen mot Rayo Vallecano - 21:00 CEST / 20:00 BST



Vinneren av Shakhtar-Alkmaar møter Fiorentina eller Crystal Palace, og Rayo Vallecano eller AEK Athen møter Mainz eller Strasbourg i semifinalene 30. april og 7. mai, mens finalen spilles 27. mai. Hvem tror du vinner Conference League denne sesongen?