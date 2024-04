Razer Aether Monitor Light Bar gir enda mer RGB til oppsettet ditt.

HQ

Razer Aether Monitor Light Bar er kanskje noe for deg som ønsker å tilføre spilloppsettet ditt et ekstra nivå av fargebasert innlevelse. I likhet med andre lysbjelker lyser den opp skjermen i de fargene du ønsker, men den lyser også opp bakgrunnen på skjermen.

Dette kan gjøre spillingen enda mer virkelighetsnær. Via PC-en kan du endre lysbjelkens varme, lysstyrke og mer til, slik at den passer til din stil. Men for å finne ut om dette er noe som er mer rettet mot innholdsskapere, eller om det er en enhet som de fleste gamere har bruk for, må du ta en titt på hva vi mener om dette i Quick Look nedenfor.

Hvis du er på utkikk etter en mer grundig guide, kan du ta en titt på hele anmeldelsen vår av Razer Aether Monitor Light Bar her.