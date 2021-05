Razer annonserer Darth Vader-kontroller inkludert ladestand til Xbox

Du ser på Annonser

Vi gikk glipp av denne godbiten blant all Star Wars-hypen den 4. mai, men Razer annonserte en ganske kul ting til Xbox, nemlig en Darth Vader Razer Wireless Controller + Quick Charging Stand.

Navnet sier egentlig alt du trenger å vite, og designet er selvfølgelig den store nyheten her (se bildene nedenfor). Ladestanden har dog også fått Star Wars-behandling og er i tillegg i stand til å lade kontrolleren helt opp på under tre timer, den har også overspenningsbeskyttelse for å unngå skade. Pakken med kontrolleren og ladestanden koster $179,99.

Er du interessert kan du forhåndsbestille her, og leveransene starter den 31. mai.