Razer annonserer høyteknologisk gamingstol

Under årets CES har Razer tatt konseptet gamingstol til et helt nytt nivå. Deres satsning går under det midlertidige navnet Project Brooklyn og denne skal bringe spillinnlevelsen til et helt nytt nivå.

Vi snakker om et utfoldbart 60 tommer stort "full surround" OLED-display, 4D-armstøtte (ikke spør oss), taktil Hypersense-feedback og et karbonfibersete med "overlegen ergonomi". Og ettersom det er Razer inkluderes også Chroma RGB-belysning, selvfølgelig.

Vi spurte om en prislapp på monsteret, og fikk bare "ikke billig" som svar, og det hadde vi heller ikke regnet med. Vi er spente på å se hva den faktiske prisen blir på denne.