Razer avslører det nye Gengar-hodesettet

HQ

Hvis du liker den skumle sesongen, men ikke helt liker noe som faktisk kan skremme deg, vil du kanskje ta en titt på Razers nye spøkelseshodesett. Inspirert av Pokémon Gengar, har det nye Razer Kraken Kitty V2-hodesettet fått fansen til å skrike etter et sted å kjøpe det.

Dessverre er headsettet for øyeblikket bare utstilt i Kina, men Razer har spurt fansen hvor tilbehøret skal vises neste gang. Med tanke på hvor populært dette headsettet ville være hvis det gikk globalt, kan vi forvente å se en slags større lansering snart.

Razer Kraken Kitty V2 er for øyeblikket oppført for £ 99,99 på Razers nettsted, men denne spesialutgaven vil sannsynligvis gå for litt mer. Den har spisse lilla ører på toppen, en Gengar-frilla i midten og et nydelig lilla design.

