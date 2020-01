Razer avslører kabinett og hinter til ny Deathadder-mus på CES

Razer har hatt som vane de siste par årene å utvikle andre, mer spennende produkter enn bare deres tradisjonelle tastaturer, mus og headsets. I fjor løftet de sløret for Raptor-skjermen, og de fortsetter nå med Razer Tomahawk.

Tomahawk er Razers første PC-kabinett de selv har designet og fremstilt, og er basert på Intels NUC 9 Extreme-plattform. Hva du i virkeligheten får er et ultrakompakt og ganske modulært kabinett, som tilsynelatende også har et innebygd og spesielt tilpasset bunnkort.

Kabinettet er på bare 10 liter og er utelukkende i aluminium, samt temperert glass på begge sider. Her kan du sette inn en vertikal GPU, og den kan holde til en i9 CPU, opptil 64GB RAM og to M2-drev. Og ja, du kan faktisk presse inn et RTX 2080 Super.

Utover det løftet de sløret for Kishi, en mobil-gamingkontroller til Android og iOS og en ny Sila 5G-router.

Til sist har de også publisert et spennende innlegg på Twitter, hvor de hinter til at de vil løfte sløret for en ny Deathadder-modell den 14. januar, men hvordan den ser ut vites enda ikke.

Nedenfor kan du se bilder av Tomahawk.