Razer avslører oppdaterte Blade-modeller

CES 2021 er i gang for fullt, og selv om det introduseres en rekke spennende nye modeller fra diverse store produsenter, så blir gamle favoritter også oppdatert med ny innmat. Det er hva Razer har med seg på årets messe, og her fokuserer de på å oppdatere deres Blade-modeller med nye komponenter.

Den nye Blade 15 Advanced fås for første gang med tre typer skjermer, nemlig FHD 360Hz, QHD 240Hz eller Ultra OLED 60Hz. Den nye Blade Pro 17 heter FHD 360Hz, QHD 165Hz og Ultra 120Hz.

Dessuten blir Blade 15 den minste gaming-laptopen i sin klasse med Nvidias RTX 30-serie grafikkort. Dog har ikke Razer brutt med Intel, og benytter seg fortsatt av 10. generasjons Intel CPUer i begge modellene.

"The new Razer Blade line is the best place for gamers to play the next generation of games. Our new line features the latest graphics technology, giving gamers the most immersive experience available. With the fastest displays on the market and one of our smallest chassis ever, gamers can enjoy ultra-smooth gameplay anywhere and everywhere. Simply put: The Razer Blades are the ultimate way to play," står det i pressemeldingen.

Prisene på Blade 15 og Blade Pro 17 er henholdsvis €1799,99 og €2399,99.