Razer Blackshark V3 Pro

Som Razer stolt sier på esken til deres nye Blackshark V3 Pro, er Blackshark -serien som helhet en stor suksess. "#1 PC Gaming Headset" står det, med Circana oppgitt som kilde, og det er nok riktig. Razer har faktisk klart å etablere seg som et solid alternativ for mange forbrukere som vil ha noe som fungerer, men uten å involvere det typiske high-end ekstrautstyret som gjør for eksempel SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless akkurat litt dyrere.

Ved første øyekast er V3 Pro skåret over omtrent samme lest som sin forgjenger, og det er stort sett ment som et kompliment. Den veier 367 gram, som er solid fordelt over hele rammen, og takket være ganske solid minneskum på hver ørekopp er de også ganske komfortable. Jeg har flere ganger uttalt at jeg foretrekker hodesett med et mykt bånd over toppen, ettersom trykket på toppen av hodet fordeles jevnere. Blackshark V3 Pro har ikke dette, men når det er sagt, er komforten pålitelig, om ikke imponerende til tider.

Det er mulighet for dobbel tilkobling via Bluetooth 5.3 og den medfølgende donglen, men det bør bemerkes at denne ikke har en egen USB-hannport, men en hunnport som krever at du bruker en kabel (en er inkludert). Dette er ikke noe stort problem, men det betyr at 2,4 GHz-tilkoblingen nå krever to komponenter i stedet for én.

Dessverre er det ikke mulig å bytte batterier raskt. Av en eller annen merkelig grunn er SteelSeries alene om å gi brukeren muligheten til alltid å ha tilgang til et nytt batteri. På den annen side varer det ca. 60-70 timer, forutsatt at du ikke bruker en av de nye funksjonene, men i utgangspunktet er batterilevetiden helt grei.

Mikrofonen er Razers Hyperclear Full Band 12 mm mikrofon. Den er fortsatt satt inn med en kontakt i den ene ørekoppen, noe som fortsatt er en ganske dårlig løsning. Ja, du har friheten til å ta den ut når du ikke bruker den, men hvor i all verden skal du oppbevare den? Hvorfor kan den ikke være inne i ørekoppen eller bare vippes opp langs rammen når den ikke er i bruk? For meg er dette en misforståelse av brukerfrihet, og komponentene som utgjør hodesettets essensielle funksjonalitet bør alle kunne være på samme sted, innenfor samme ramme, enten de er i bruk eller ikke. Kvalitetsmessig er det imidlertid ingenting å utsette på dette, for dette er en av de beste mikrofonene på markedet i dag, og den isolerer ekstern støy samtidig som den gir en jevn lyd uten topper og dårlig frekvenshåndtering.

Så langt er det litt av en blandet pose, og det forblir faktisk slik. Den nye funksjonen som skiller seg ut er aktiv støyreduksjon, eller "hybrid ANC", fordi effekten oppnås gjennom en kombinasjon av mikrofoner på utsiden og innsiden av ørekoppene. Effekten er fin, det er definitivt en reduksjon i støy fra omgivelsene, men siden selve koppene er dekket av netting og ikke ser ut til å være designet for å virkelig blokkere støy gjennom passiv reduksjon, er effekten av den aktive støydempingen litt mer dempet enn man ellers kunne forvente.

Lyden er imidlertid sublim, det er den virkelig. De lover en latenstid på under 10 ms, noe som selvsagt er viktig, men disse nye 50 mm TriForce Bio-Cellulose -driverne, som går på 12-28 000 Hz, låter bedre enn... ja, nesten alt annet. Razer har lenge vært ledende når det gjelder sine egne, proprietære drivere, og her beviser de at de kan gjøre noe helt spesielt på den fronten. Det er optimalt når denne "auditive" lyden også får lov til å vise seg frem posisjonelt, som i konkurransespill, men de kommer virkelig til sin rett i alle slags spillopplevelser.

Blackshark V3 Pro er verdt å anbefale av den enkle grunn at det låter så eksepsjonelt bra, men samtidig er det frustrerende at med denne avtakbare mikrofonen, mangelen på en komfortabel hodebøyle og en pris som er nær ved å kysse SteelSeries' Arctis Nova Pro Wireless, der man kan argumentere for at man får mer "produkt" for pengene, er det fortsatt noen ujevne kanter som må glattes ut før Razer fortjener markedsføringen de har satt på esken, i hvert fall etter min mening.

