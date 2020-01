Razer Blade 15 får nå optiske taster

Hvis man er spillentusiast og er på utkikk etter en laptop, så er det allerede et innebygget kompromiss, for det er uhyre sjeldent at tastaturer på bærbare maskiner overhodet har den taktile fornemmelsen som kreves for å gi en god spillopplevelse.

Det ønsker Razer dog å endre, for mens deres Blade-maskiner før hadde et ganske alminnelig chiclet-liknende tastatur, så har de nå salet om. Via en trailer vist nedenfor kan du se at de nå skifter tastaturet ut på deres Blade 15 Advanced med et optisk tastatur.

Det betyr noe nær øyeblikkelig aktivering, en mer taktil og mekanisk følelse og 50% mer "travel". Om det så virker, vet vi ikke - for vi har ikke testet den oppdaterte maskinen enda.

Du kan se videoen nedenfor.