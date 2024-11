Razer Freyja

HQ

Husker du ButtKicker? Stempelmotoren du festet til kontorstolen din? Den ble videreutviklet av amerikanske selskaper som Earthquake, som laget versjoner for både stoler og sofaer, alle med samme konsept: en stempelmotor koblet til en forsterker som bare mottar lave bassfrekvenser. Dermed blir stolen eller sofaen din til et subwoofer-møbel, slik at du kan oppleve den dypeste bassen uten å måtte ha et 2x18" monster i stuen eller på kontoret.

Det er det samme prinsippet som Razers Sensa HD Haptic-produkter bruker. Jeg oppdaget det først i hodetelefonene Nari Ultimate, og nå finnes det i en rekke produkter, inkludert en kontorstolpute kalt Freyja.

Dette er en annonse:

Puten festes til en hvilken som helst stol med stropper, og det er en liten kabel til strømadapteren som festes til stolen med en avtakbar kabel. Denne kabelen skiller seg selv hvis den blir revet av, så den går ikke i stykker. Kabelen er imidlertid en standard kuleplugg, så det bør være lett å finne reservedeler hvis uhellet skulle være ute. Signalet overføres via radiobølger og en liten dongle eller Bluetooth, slik at den kan brukes med nesten all elektronikk. Den sender et signal til de seks innebygde aktuatorene, eller "haptiske enheter" som Razer kaller dem. Alt styres via programvare, men det finnes også fysiske knapper for å slå den av og på og skru den opp eller ned, og det er ganske imponerende hvor mye den kan ristes.

Signalet kommer enten på klassisk vis ved at programvaren leser radiosignalet og sender en kopi til Freyja-puten din, noe som gir deg gode muligheter til å tilpasse styrken etter eget ønske. Alternativt kan du være heldig at spillet har innebygd støtte for Sensa.

Jeg har selv brukt det med en styrke på 4 av 6 og med Haptics gain satt til 70 prosent kombinert med en Balance -profil. Dynamisk forsterkning høyere enn 70 prosent eller haptisk kraft satt til maksimum er rett og slett for mye, så selv folk med god fysikk vil få rikelig med effekt. Menyen kan virke litt overveldende til å begynne med, men det er en god grunn til at du må justere litt. Min bedre halvdel syntes for eksempel at det var ubehagelig på den styrken jeg brukte. Puten er ganske massiv, og i fremtidige generasjoner kan en nettingløsning gjøre den mer komfortabel.

Når du bruker den generiske "audio-to-haptic"-funksjonen, fungerer den likevel ganske bra, der spesielt filmer og musikk får det subwoofer-punchet som mange datamaskiner mangler. Listen over spill som støtter funksjonen er ikke lang, men den opprinnelige implementeringen i spill er helt strålende. Bare visse ting som skudd, magi og spesifikke hendelser som fallende steiner utløser de små aktuatorene, noe som gir en mer presis og retningsbestemt effekt. Flere titler er på vei, og spill som Elden Ring har en tilpasset lydprofil. Enda bedre er det at Unreal Engine 5.5 - selv om det bare er i betaversjon for øyeblikket - har innebygd støtte, så fremtidige spill vil sannsynligvis støtte det.

Dette er en annonse:

Jeg fant ingen lokale butikker som selger den, men Razer tar €300 for den. Jøss. Selv om kvaliteten er høy og aktuatorene er solide og flate, er det litt dyrt. Når det er sagt, bruker jeg den daglig, og jeg er fortsatt ikke lei av den etter en måned, noe som er et godt tegn.

Det er ikke bare markedsføring heller, det tilfører en veldig morsom fysisk dimensjon til spillene dine. Med mindre du spiller på en projektor og har et kraftig surroundanlegg, blir innlevelsen løftet til et høyere nivå, spesielt hvis du også bruker et hodesett med samme funksjon. Granateksplosjoner får en helt annen effekt når både høyre side av kroppen og hodet begynner å riste. Jeg tror jeg ville ha kjøpt en selv - kanskje på salg - fordi effekten er der, men prisen får mange til å nøle. Det fungerer bra i action- og bilspill, men det er uten tvil i skytespill man kjenner den største effekten.

Det er gøy, men som med alt annet som er "nice to have" og ikke "need to have", kan det være en god idé å prøve det før du investerer over 300 euro i en pute.