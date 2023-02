Razer har avduket en Signature-versjon av Viper Mini

HQ

Razer har annonsert en ny spillmus, som vil bli med i rekken av enheter senere denne uken. Kjent som Viper Mini Signature Edition, veier denne musen bare 49g takket være magnesiumlegeringseksoskjelettet, og har en 30K Focus Pro optisk sensor for nøyaktige bevegelser.

Klokket inn til den ganske svimlende prisen på € 319.99, sies denne musen å ha en batterilevetid på opptil 60 timer (selv om den sannsynligvis vil være mye kortere enn det hvis du bruker HyperSpeed trådløs teknologi), og til og med har Optical Mouse Switches Gen-3 , som er vurdert for 90 millioner klikk.

For å legge til dette har enheten 4000Hz ekte trådløs støtte, men kommer med en 1.8m Speedflex Type C kabel for lading og kablet bruk. Når det gjelder musens dimensjoner, bortsett fra å veie 49g, måler den 119mm x 62mm x 39mm.

Mens du kan sjekke ut musen nedenfor, hvis du har lyst til å plukke en opp, sørg for å gå til Razer Store her for å være en del av den første dråpen som vil være tilgjengelig kommer 12 februar kl 4:00 GMT / 5:00 CET.