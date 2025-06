Razer har lansert et tastatur uten taster

HQ

Hvorfor skal du måtte betale full pris for et tastatur hvis du ikke vil ha tastene som er innebygd i enheten? Det kan virke som et merkelig spørsmål, men for folk som liker å tilpasse tastaturene sine med unike og stiliserte taster, er dette et veldig aktuelt poeng. Razer ser ut til å ha forstått dette nå også, ettersom teknologiselskapet har avslørt en ny Barebones -modell som beskrives som en "dristig ny retning" og også starten på en "ny æra med tilpasning".

Det er spesielt BlackWidow V4 75% som får Barebones -behandlingen, og det betyr at det i utgangspunktet bare er chassiset til tastaturet uten taster eller brytere som allerede er installert. Dette alternativet gjør det mulig for brukerne å installere de bryterne og tastene de ønsker, forutsatt at bryterne i det minste er i henhold til 3-pinners eller 5-pinners standard.

Ellers er dette fortsatt i stor grad et BlackWidow V4, noe som betyr at du får en avstemningsfrekvens på 8 000 Hz, Chroma-drevet RGB-belysning under tastene når de er installert, og det samme kabinettet som inkluderer dobbeltlags demping, fabrikksmurte stabilisatorer og en FR4-plate for en dypere lydprofil.

Du kan få tak i en Barebones -versjon av tastaturet i dag fra Razer Store for en prislapp som er $ 60 mindre enn hovedmodellen, som til slutt selges for $ 140.

Dette er en annonse: