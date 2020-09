Razer Kishi er nå tilgjengelig til iPhone

Du ser på Annonser

En av de beste løsningene for å spille spill på Androind om du ønsker ordentlig presisjon, er Razer Kishi. Denne har vært tilgjengelig til Android siden tidligere i år, og nå meddeler Razer at de har sluppen en versjon til iPhone også. Kishi har alt du trenger for å få følelsen av en ordentlig håndkontroller, som klikkbare analogspaker, et styrekorts og alt du trenger av knapper.

Dermed kommer den godt med til Apple Arcade og streamingtjenester for spill, samt andre smarttelefonspill hvor presisjon er nøkkelen til suksess. Razer Kishi til iPhone koster €109,99 og kan bestilles fra Razer.com. Prisen ligger på £99.99.