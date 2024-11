Razer Kraken V4

Razers hodesett er fortsatt de facto-standarden i bransjen, og Kraken V4 endrer ikke så mye. Det er ikke fullpakket med innovative funksjoner, men det har alt du trenger og forventer i rimelig kvalitet og til en pris som er overkommelig, om enn i den høyere enden.

I likhet med mange andre har den bestemt seg for å implementere 9-soners RGB-belysning. Jeg sliter fortsatt med å se hensikten, annet enn at det genererer varme og bruker ekstra strøm. Det ser kanskje kult ut på et Instagram-bilde der alt er fra samme merke og i samme farger, men i hverdagen synes jeg ikke det har noen verdi, for å si det på godt konsulentspråk.

Ikke overraskende er det både vanlig trådløs tilkobling med radiobølger via en USB-C-dongle, ekstra høyhastighets Bluetooth og kablet via USB. Jeg savner likevel at trådløs lading snart blir implementert. Batterilevetiden er ganske anstendig, oppgitt til 70 timer, og jeg har klart å skvise litt ekstra ut av det uten problemer. Et designproblem er at det ikke er noe hulrom eller noe å oppbevare donglen i, og det er jeg ikke imponert over. Det gamle Nari -headsettet hadde det, i tillegg til haptisk tilbakemelding, så hvorfor glemte de disse to utmerkede funksjonene denne gangen?

Prisen er rundt £ 180. Det er ikke akkurat billig, men det er dessverre rundt hva et trådløst hodesett koster i disse dager. Når det er sagt, kan du få virkelig anstendige trådløse hodesett for mindre. Nei, de har ikke trippel tilkobling, men når du ligger på prispunktet til Kraken V4, må du virkelig levere disse ekstrafunksjonene.

Razer bruker fortsatt sine treveis 40 mm Tannoy-lignende Triforce-drivere i titan, og de leverer en relativt balansert lyd, om enn med aksentuering i det høyfrekvente området. Det er en mye jevnere overgang mellom bass og mellomtone enn du er vant til, og en nesten lineær gjengivelse i det samme frekvensområdet. Det kunne imidlertid vært gjort mer for å forbedre åpenheten i lydbildet. Oppløsningen er fin, men som lukkede hodetelefoner er det grenser. Selv om bassen har bra trøkk, hadde det vært fint å få med de dypeste frekvensene, men dette er tradisjonelt forbeholdt hodetelefoner med kabel. Lyden er generelt raffinert og detaljert.

Putene er laget av minneskum med stoff, og de er ganske behagelige å ha på seg, kombinert med et relativt lett trykk fra ørekoppene. På siden finner du av/på-knappen, volumregulatorer og den vanlige justeringen for chat/spillbalanse.

Mikrofonen er Razer HyperClear Super Wideband. Det er kanskje litt av en munnfull på mer enn én måte, for selv om det er en klar oppgradering lydmessig, er lyden fortsatt litt diskant og litt tinnaktig sammenlignet med mange konkurrenter. Når det er sagt, er den godt artikulert med overraskende lite tonalisering av P-, T- og S-lyder. Vi har testet den som den er, men hvis du er villig til å justere den litt, kan du oppnå rimelige resultater. Når det er sagt, er sammenleggbare/rullbare mikrofoner ikke like robuste eller mekanisk godt konstruert som de faste eksterne mikrofonene, og det er det en god grunn til. Så det handler også om å være realistisk med hensyn til hva du kan oppnå. Personlig synes jeg det er et riktig valg å ha en integrert mikrofon i stedet for en ekstern, men det kommer nok an på hva slags spill du liker. For øvrig sampler den på 32 kHz, noe som ikke er helt på nivå med en CD, men nærme.

På programvaresiden er Razers Synapse -programvare som vanlig en studie i brukervennlighet og funksjonalitet. Men det er litt juks, for hvis du vil bruke THX Spatial, som jeg innrømmer er en av de få virtuelle surroundløsningene det er verdt å bruke tid på, må du betale ekstra. Det kan kanskje avskrekke noen, men det finnes i det minste en demolink på Razers nettsted. Det er også flere EQ-profiler som standard, og Razer skal ha ros for ikke å gå amok med profilen Game.

Du kan ikke gå galt med Razer Kraken V4. Det er noen mangler, og du betaler for et premiummerke, men til gjengjeld får du en solid lydopplevelse og et hodesett som er bygget fornuftig.