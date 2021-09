Razer lanserer fingerhansker for gaming på mobil

HQ

Razer har funnet på noen ganske merkelige produkter gjennom årene, men det her er nok en av de mest bisarre inntil videre. De lanserer nemlig Razer Gaming Finger Sleeves, og det er rett og slett et sett fingerhansker designet til å ha på fingertuppene som skal gjøre det mer komfortabelt å spille på mobilskjermen.

I beskrivelsen sier de at disse er laget av high sensitivity silver fiber for enhanced aim and control" og prisen er $10.

"Slip on and never slip up with Razer Gaming Finger Sleeve that will seal your mobile victory. Woven with

high-sensitivity silver fiber for enhanced aim and control, our breathable sleeves keep your fingers deadly cool in the heat of battle, so you'll always have a grip on the game."

Er dette noe du kunne funnet på å bruke?