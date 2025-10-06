Razer lanserer nytt Cinnamoroll-periferiutstyr

HQ

Razer og Sanrio slår seg sammen igjen, og denne gangen får vi en ny serie med Cinnamoroll-produkter. Selv om Cinnamoroll kanskje ikke er like populær som Hello Kitty, har den søte, langørede figuren eksistert i nesten 25 år og har opparbeidet seg en stor fanbase.

Cinnamorolls Razer-kolleksjon (via BleedingCool) inneholder en spesialutgave av Razer Kraken V4 X, en Razer Ornata V3 Tenkeyless, en Razer Cobra og Razer Gigantus V2, alle med den karakteristiske babyblå fargen til Cinnamoroll. Karakteren er også avbildet på alt periferiutstyret, slik at alle som kommer inn i gamerhulen din, vet hva du representerer.

Disse varene vil bli solgt eksklusivt på Razers nettsted og via den amerikanske forhandleren Target. Cinnamoroll-tastaturet vil koste deg 119,99 dollar, mens Kraken V4-hodesettet koster 109,99 dollar. På den billigere siden koster Cobra-musen med Cinnamoroll-utseende $ 59.99, og du kan hente Razer Gigantus V2 musematte for $ 29.99.

Dette er en annonse: