Razer lanserer verdens første "gaming"-kredittkort

Razer har vært flinke til å utvikle spektakulære produkter og å prøve seg på nye markeder. Nå har det gjort akkurat dette igjen. De er nemlig i gang med å lansere et kredittkort.

Razer Card utvikles i samarbeid med Visa og skal visst være et helt vanlig kredittkort, men med en pulserende Razer RGB-logo. Kortet vil kun deles ut til 1337 brukere (ja, ganske merkelig siffer...) og det gir følgende fordeler:



Dominate with the only card that offers 1% cashback on all your purchases



Be phenomenal with up to 5% cashback for RazerStore and Razer Gold purchases—and up to 10% cashback during the Card Beta



Wield the winning edge with no minimum spend and no cashback cap



I utgangspunktet er det bare folk i Singapore som kan søke om dette, men vi skal ikke se bort i fra at det lanseres flere steder etter hvert.