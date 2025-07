Razer og Pokémon går sammen om en serie med merkede eksterne enheter

HQ

Razer har kunngjort at de går sammen med The Pokémon Company om en rekke nye merkede og tematiserte eksterne enheter. Kolleksjonen har blitt lovet og vil bli avduket i sin helhet så snart som denne uken, 17. juli kl. 16:00 BST / 17:00 CEST.

Når det gjelder den nøyaktige listen over gjenstander som får lommemonsterbehandlingen, er dette ennå ikke bekreftet, men Razer oppgir følgende på kunngjøringsnettstedet.

"Du slumrer, du taper! Velg din perfekte partner fra vår offisielt lisensierte serie med Pokémon-spillutstyr - tilgjengelig i utvalgte land for første gang noensinne.

"Uansett hvor reisen fører, vil du alltid ha dine beste venner ved din side."

Interessant nok er bannerbildet som brukes for samarbeidet, lagret under filnavnet "Kanto Starters Edition", noe som tyder på at fanfavorittene Charmander, Squirtle og Bulbasaur vil være til stede i en eller annen form. Ellers antyder den gule fargepaletten Pikachu selvfølgelig.

Hvilken Pokémon vil du gjerne se på et Razer-utstyr?

