Razer sluttet å selge noen datamaskiner i USA som en konsekvens av tollsatsene

Tollsatsene som er innført av den amerikanske regjeringen fortsetter å få konsekvenser for amerikanerne, og en fersk bekreftelse på dette kommer fra The Verge, som nå rapporterer at Razer har stoppet salget av flere produkter i USA.

Dette inkluderer den høytytende bærbare modellen Blade 16 og flere andre, hvis produktsider nå mangler en pris og bare er merket med en "varsle meg" -knapp. Hvis du går til den tilsvarende siden i Canada og andre land, kan du imidlertid se priser og kjøpe datamaskinen din.

Razer selv vil ikke kommentere hva de synes om tollsatsene, men vi merker oss at Nintendo også nylig tok en lignende beslutning da de stoppet forhåndsbestillinger av Switch 2.