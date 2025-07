Razer starter Core X eGPU på nytt med Thunderbolt 5

HQ

Razer har avduket Core X V2, det fornyede eksterne GPU-kabinettet (eGPU), til en pris på 349,99 USD/350 euro, som forventes å bli lansert snart. Core X V2 markerer et stort sprang fremover som Razers første eGPU-kabinett med Thunderbolt 5-støtte, og tilbyr opptil 80 Gbps båndbredde og 140 W USB-PD-lading over en enkelt Thunderbolt 5-kabel; det beholder også bakoverkompatibilitet med Thunderbolt 4.

Innvendig er den designet for å være vert for full størrelse PCIe Gen 4 GPU-er med fire spor fra både NVIDIA GeForce- og AMD Radeon-seriene, og den passer sammen med en standard ATX-strømforsyning (ikke inkludert) i et ventilert stålkabinett som kjøles ned av en 120 mm vifte. I motsetning til den tidligere Core X Chroma-versjonen har denne versjonen imidlertid ingen innebygd strømforsyning, USB-porter, Ethernet og RGB-belysning - brukerne må selv sørge for egen strømforsyning og, om nødvendig, en separat Thunderbolt 5-dokk for ekstra tilkoblingsmuligheter.

Core X V2 er rettet mot spillere og skapere med Thunderbolt-aktiverte bærbare datamaskiner eller USB-4-håndholdte enheter, og forenkler oppsettet via plug-and-play-bruk. Med ekstra kostnader for PSU, GPU og docking, kan verdien sammenlignet med alt-i-ett-konkurrentene likevel variere.

Dette er en annonse: