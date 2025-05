Razer vil erstatte hodesettet ditt med en sittepute...?

HQ

Razer elsker å skape og lansere sære innovasjoner som overrasker fansen. Gjennomsiktige ansiktsmasker, oppvarmede spillstoler, AI-spillkompanjonger - listen er lang. Nå ønsker Razer å bygge videre på dette med en helt ny lydinnovasjon.

Den kalles Clio og er en sittepute som leverer THX Spatial Audio for å fordype brukeren uten behov for et hodesett. Den overfører lyd trådløst og kan fungere sammen med Synapse 4 for å pares med eventuelle ekstra høyttalere du måtte ha i oppsettet ditt, slik at du får en fyldig lydprofil til tross for at du ikke trenger et etablert hodesett.

Razer tilstander: "Razer Clio representerer et betydelig fremskritt innen lydteknologi for spill, og tilbyr en allsidig og oppslukende løsning for spillere som ønsker lyd av høy kvalitet uten begrensningene til tradisjonelle hodesett. Med sin innovative design og forpliktelse til bærekraft kommer Razer Clio til å redefinere lydopplevelsen i spill."

Clio er i salg akkurat nå i USA, til den ganske bratte prisen av $ 229,99.

Dette er en annonse: