Det er ikke akkurat lett å lage en dyrere "Pro-nivå"-kontroller til Xbox, PlayStation eller PC. For det første har begge konsollplattformene lansert sine egne, og i tillegg har blant annet Sony låst ned flere viktige funksjoner slik at bare de kan tilby disse til forbrukerne.

Men kanskje enda viktigere er det at vi snakker om en ekstremt veletablert mal, en mal som har stått seg gjennom tidene og som det egentlig ikke er mulig å tukle med. Dette betyr at den nyeste Razer Wolverine V3 Pro ikke bare ser ut som tidligere Wolverine-kontrollere, den ser også litt ut som en Xbox-kontroller, og den ser også ut som kontrollere fra andre konsoller.

Selve oppsettet er også som forventet. Det er fire ekstra M4-knapper på baksiden som kan tilpasses ved hjelp av en enkel app, det er noen Chroma RGB-lys her og der, og det er to-trinns triggere som kan tilpasses i dybden. Det er et fint etui som kommer med utskiftbare analoge spaker. Du kan selv bestemme lengde og konkav/konveks spiss, og disse har også Hall Effect, slik at det ikke er noen "drift" over tid. Den 8-veis D-paden har god taktil respons.

Selvfølgelig har Razer også noen standarder nå som sikrer at Wolverine V3 Pro kan betraktes som 'Pro Level', der spesielt 1000Hz avstemningshastighet som er mulig gjennom en kabel på PC selvfølgelig er bemerkelsesverdig på en god måte.

Dette er en annonse:

Den matte og svarte konstruksjonen plukker ikke opp fingeravtrykk som sådan, og selv om den i prinsippet er litt for liten for mine hender kan det hende at den mer avkortede formen er mer universelt komfortabel - det er vanskelig å si. Med andre ord er den forventede pakken med funksjoner til stede, og alt fungerer til punkt og prikke.

Samtidig, hva tilbyr Razer her som Scuf ikke gjør? Eller Astro? Eller Nacon? Eller Turtle Beach? Mange produsenter presenterer noe som ligner på denne pakken, og Razer ber om over 2500 kroner for den, som er det samme som en Xbox Elite Series 2 eller en Scuf Instinct. Du kan til og med få Turtle Beachs ganske ville Stealth Ultra for litt mer, og den har et OLED-panel.

Og OLED-panelet er faktisk verdt å nevne, for selv om Wolverine V3 Pro er responsiv, upåklagelig konstruert og uendelig funksjonell, finnes det ikke en eneste ny eller innovativ idé. En liten ladestasjon med utskiftbart batteri? Nei. En skjerm med Chroma-forhåndsinnstillinger for kontrolleren? Nei. Noen form for tilpasningsmuligheter i form eller funksjonalitet? Nei. Igjen, den fungerer og den fungerer bra, men bortsett fra den forventede spesifikasjonsstøtet, klarer Razer virkelig ikke å snu forbrukernes forventninger på hodet.

Dette er en annonse:

De seks ekstra knappene er velkomne, konstruksjonen er upåklagelig, Razers HyperSpeed Wireless-protokoll er blant de beste trådløse tilkoblingene i bransjen, PC Tournament Mode på 1000 Hz er flott - vi vil gi en anbefaling her for disse grunnleggende aspektene alene. Men det er mangel på innovasjon og mangel på utforskning av markedsterrenget.