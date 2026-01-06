Razers AI-spillassistent har nå en fysisk kropp

HQ

Hvis det er ett tema som går igjen på CES 2026, er det at AI prøver veldig hardt på å føles mer ekte, og at den ikke lenger ønsker å være fanget inne i skjermer.

Razers nyeste versjon av Project Ava lener seg direkte på denne ideen ved å gi AI-spillassistenten sin en fysisk form, og gjør det som en gang var bakgrunnsprogramvare, til noe som sitter rett ved siden av skjermen din.

Nå fungerer Project Ava som en spiller i baksetet, og kommer med råd og forslag mens du spiller. I stedet for å dukke opp som et overlegg på skjermen din, bor den nye versjonen inne i en liten stasjonær enhet med et gjennomsiktig skall, som du kan se i videoen nedenfor.

Inni er det en animert figur som snakker, reagerer og gir tips i sanntid, noe som gjør at opplevelsen føles mer som å spille med en følgesvenn enn å konsultere et verktøy. Razer sier også at disse karakterene vil kunne tilpasses, med forskjellige personligheter og til og med influencer-inspirerte alternativer.

Hvorvidt det høres nyttig eller mildt irriterende ut, avhenger sannsynligvis av spilleren. Det er fortsatt ingen utgivelsesdato, men Project Ava passer godt inn i den bredere CES-trenden: AI trer ut av bakgrunnen og inn i våre fysiske rom, og spør oss om vi faktisk vil ha selskapet. Hva synes du om denne nye versjonen av Project Ava?