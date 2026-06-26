Razers nye spillstol synkroniseres med over 300 spill

HQ

Razers nye premium-gamingstol, Razer Soma Chroma, er den første modellen med integrert belysning. Den kan til og med synkroniseres med over 300 spill, ifølge Tweak Town.

Razer Soma Chroma er en trådløs RGB-gamingstol. Den har Razer Chroma RGB Reactive Game Lighting innebygd i nakkestøtten, som består av et par RGB-belysningsstriper som synkroniseres med PC-en din og reagerer på handlingen på skjermen i over 300 integrerte spill som støtter Razer Chroma. Det finnes også en rekke forhåndsinnstillinger, og stolen kan tilpasses fullt ut via Razer Synapse-appen.

Selvfølgelig kan vi ikke klare oss uten berøringskontroller integrert i stoffet på toppen av nakkestøtten, der det innebygde kontrollpanelet gir rask tilgang til belysningsmoduser, lysstyrkeinnstillinger og veksling mellom PC-modus (2,4 GHz) og mobilmodus (Bluetooth).

Razer Soma Chroma har en forsterket stålramme og hjulbase for holdbarhet, opptil 155 graders tilbakelent stilling for avslapning og produktivitet, samt en innebygd ergonomisk korsryggstøtte som fremmer god holdning og reduserer tretthet under lange spilløkter. Seteputen er laget av Dual-Density Cold-Cured Foam som er utviklet for å opprettholde fast støtte under langvarig sitting. Strøm til Razer Soma Chroma leveres via USB-C, som kan kobles til en stikkontakt eller en powerbank for å minimere kabelrot.