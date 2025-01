Razers nyeste Blade 16 er den tynneste bærbare spill-PC-en noensinne

HQ

Som en del av CES har Razer kommet med noen spennende kunngjøringer. I tillegg til en oppvarmet og nedkjølt gamingstol og en AI-gamingkompanjong, har maskinvareprodusenten også presentert den nyeste generasjonen av Blade 16 bærbare datamaskiner.

Denne nye modellen ønsker å riste litt på ting ved å være den tynneste bærbare gaming-laptopen som Razer noensinne har laget. Den hevdes å være bare 0,59" tykk, noe som er 32% tynnere enn forgjengeren, samtidig som den også har en rekke lovende forbedringer.

Vi blir fortalt at denne 2025 Blade 16 bruker Nvidia GeForce RTX 50 Series GPUer matchet med AMD Ryzen 9 AI CPUer for enorm ytelse til tross for sin lille formfaktor. Dette forbedres ytterligere med en dampkammerkjøleløsning som har til hensikt å holde den bærbare datamaskinen i gang med høy effektivitet, og den har til og med en kvalitetsskjerm som kjører i QHD+ med en maksimal oppdateringsfrekvens på 240 Hz, samtidig som den tilbyr en responstid på 0,2 ms, og er et OLED 16-tommers panel på samme tid.

Den nye Blade 16 har til og med et nytt tastatur med 1,5 mm større vandring, noe som gir 50 % mer vandring for en forbedret skriveopplevelse, noe som betyr at denne enheten gir deg mer av det meste til tross for at den er betydelig tynnere.

Razer har lovet at denne nye Blade 16 vil begynne å selge i første kvartal, og den nøyaktige prisen på enheten er ennå ikke bekreftet.