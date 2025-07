Razers Pokémon-samarbeid omfatter fire gjenstander med Kanto-tema

HQ

For noen dager siden rapporterte vi om teaseren som avslørte at Razer og The Pokémon Company ville gå sammen om en rekke tema- og merkevarer. På den tiden bemerket vi at det mest sannsynlig ville spenne over produkter som inneholdt Charmander, Squirtle, Bulbasaur, og åpenbart Pikachu, og det viser seg at det var spot on.

Hele kolleksjonen har blitt avslørt og viser at den har et stort fokus på Kanto lommemonstre. De tre starterne og plakaten elektrisk mus stjerne på en linje av gadgets som inkluderer et tastatur, en mus, en musematte og hodetelefoner. Totalt kan du få versjoner med Pokémon-tema av følgende :



Razer BlackWidow V4



Razer Kraken V4



Razer Cobra



Razer Gigantus V2 M



Du kan kjøpe varene på Razer Store i dag for en litt dyrere prislapp enn hvis du skulle kjøpe standardversjonene uten tema av hver enhet.

Dette er en annonse: